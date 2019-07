Pd: Guerini, linea chiara e nessun ritorno al passato, noi ci siamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'area con i piedi ben piantati nel Pd e con testa e cuore nel Paese". Il deputato del Partito democratico Lorenzo Guerini ha tracciato l'identikit di Base riformista nel suo intervento che ha chiuso la tre giorni di incontri di Montecatini terme. "Noi crediamo che il Pd sia il luogo in cui i contenuti della nostra azione possono trovare la sede migliore. Anzi, pensiamo che senza di noi il Pd rischia di essere un luogo con meno ricchezza, che senza di noi non esiste il Pd", ha sottolineato il deputato dem e presidente del Copasir. Guerini ha parlato sia delle fondamenta di Base riformista che delle prospettive: "La nostra area non ha nostalgia della cenere ma vuole custodire il fuoco del riformismo ambizioso e concreto realizzato dai nostri governi nella scorsa legislatura. Siamo consapevoli che quella stagione è patrimonio per il futuro, una ricchezza che non possiamo disperdere", ha premesso. Chiarendo che "non abbiamo nulla da rivendicare nel partito o spazi da chiedere, non ci interessa essere maggioranza", Guerini si è rivolto direttamente al segretario Nicola Zingaretti: "Abbiamo bisogno di indicare un orizzonte e definire una nuova identità", perchè "la questione fondamentale del Pd è quella di essere una partito che unisce i riformisti con una forte vocazione maggioritaria: se le parole all'ultima Direzione non sono solo un espediente per un tregua ma una indicazione di lavoro, noi ci siamo". (Com)