Milano: oltre 11mila accessi questo weekend nei centri balneari e nelle piscine di Milanosport

- Nel weekend 06 e 07 luglio, fino alle 16.30 di domenica, sono stati registrati complessivamente 11.101 accessi nei centri balneari e nelle piscine scoperte Milanosport. In particolare al centro balneare Argelati gli accessi sono stati 1.228, al Lido sono stati 2.964 e al Romano 3.811. Per quanto riguarda le piscine scoperte al Saini gli accessi sono stati 1.232, al Cardellino 952 e al Sant'Abbondio 914. Da domani 8 luglio, dal lunedì a venerdì, la chiusura della Piscina Guido Romano in via Ampère 20 sarà posticipata alle ore 21, con uscita dalla vasca alle 20.30, per permettere ai bagnanti di nuotare al tramonto. L'ingresso dalle 17.30 in poi avrà inoltre una tariffa agevolata di 3,5 euro. (com)