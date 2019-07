Migranti: dopo sbarco nave Alex è scontro M5s-Lega, Di Stefano attacca Salvini

- L’attracco nel porto di Lampedusa nella tarda serata di ieri per la nave Alex, che fa capo a Mediterranea Saving Humans, non si è chiusa con lo sbarco di tutti e 41 i naufraghi a bordo. A parte il braccio di ferro tra Viminale e Ong, è a livello politico che si registrano i maggiori strascichi della vicenda migranti. Le parole pronunciate, sempre nella serata di ieri, dal vicepremier Matteo Salvini che denunciava di "sentirsi politicamente solo", chiedendo il supporto dei ministri della Difesa e dell’Economia, infatti, hanno innescato le reazioni degli alleati di governo. La voce del Movimento cinque stelle si è levata già in mattinata dal blog delle Stelle con una denuncia netta: "Siamo in un grande Truman Show, dove tutti fanno la parte della comparsa: i buoni o presunti tali, i cattivi o presunti tali. E gli italiani subiscono questa gigantesca presa in giro. Le Ong invece da questo palcoscenico traggono solo profitti e pubblicità". (segue) (Rin)