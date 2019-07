Migranti: dopo sbarco nave Alex è scontro M5s-Lega, Di Stefano attacca Salvini (2)

- Una voce che poi si è fatta sentire ancora più forte attraverso le dichiarazioni del sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano. L’esponente M5s ha vergato parole dure sulla sua pagina Facebook proprio contro il titolare del Viminale: "Nel tentativo di nascondere l’evidenza, ieri qualcuno è arrivato ad attaccare direttamente i propri colleghi di governo inciampando, nuovamente, in una gaffe dietro l’altra. Si è chiesto l’intervento della Marina in acque italiane, ma è la Guardia di finanza a svolgere le funzioni di polizia del mare. Dunque il ministero dell’Economia, non la Difesa. Ci si è lamentati di non aver ricevuto alcun sostegno, ma è stato il Viminale - ha rimarcato ancora Di Stefano - a rifiutare la proposta della Difesa di trasbordare i migranti a Malta e su questo ci aspettiamo delle spiegazioni". Ma Di Stefano è andato anche oltre: "Vedete, il problema è sempre lo stesso: se vuoi fare tutto da solo e non passi mai la palla, se tieni lo sguardo fisso a terra senza accorgerti mai dei tuoi compagni, in porta non ci arrivi mai. Se ti senti Maradona - è stato l’affondo - e poi giochi come un Higuain fuori forma è un serio problema, perché di mezzo c’è il Paese. Non si può dire - ha attaccato - che è sempre colpa degli altri". (Rin)