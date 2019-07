Medio Oriente: premier Giordania, intese economiche non possono sostituire accordo di pace

- Le intese economiche non possono sostituire un accordo di pace tra israeliani e palestinesi. Lo ha dichiarato il premier giordano Omar Razzaz, ripreso dall’emittente satellitare “al Arabiya” nel corso di una conferenza stampa congiunta con l’omologo palestinese Mohammad Shtayyeh. Il capo del governo di Amman ha fatto riferimento agli investimenti economici promossi dagli Stati Uniti in occasione della conferenza dello scorso mese in Bahrein “Prosperity to peace”, propedeutici secondo l’amministrazione di Donald Trump a una soluzione politica all’annoso conflitto. “La strada verso la pace è chiara”, ha affermato oggi Razzaz, “e deve essere basata sulla creazione di uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme est come capitale”. “Non c’è compromesso, progetto o accordo che possa distrarci da questa priorità”, ha aggiunto il premier giordano. (Res)