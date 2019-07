Venezuela: blackout paralizza le due maggiori raffinerie del paese

- Un blocco elettrico ha paralizzato le due maggiori raffineria del Venezuela, Amuay e Cardón, situate nella penisola di Paraguaná Falcón, nell’est del paese. Lo riferisce il portale “Notifalcón”, secondo cui per il momento la compagnia petrolifera statale Pdvsa non ha fornito alcuna spiegazione. Il blackout ha colpito anche le vicine città di Judibana e Cardón. Lo scorso marzo il paese aveva dovuto fare fronte a due blackout prolungati, che avevano colpito buona parte del paese. In quell'occasione il governo di Nicolas Maduro aveva denunciato "ripetuti attacchi cibernetici" come cause dello stop all'erogazione di energia. (Brb)