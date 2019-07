Romania: ministro Turismo, tassazione settore è la più bassa nell'Ue

- La Romania ha la più bassa tassazione per il turismo in tutta l’Unione europea, con il 5 per cento di Iva, e questo ha portato a risultati positivi per quanto riguarda il numero di visitatori nel paese. Lo ha affermato il ministro del Turismo della Romania, Bogdan Trif, ripreso dall’agenzia di stampa “Agerpres”. “Ho parlato con operatori del settore che mi hanno confermato che non hanno nulla da rimproverarci in materia. Sono soddisfatti, motivo per cui si possono vedere investimenti nel turismo, anche in crescita di anno in anno. L’anno scorso il numero di turisti è salito del 6,5 per cento su base annua, e per il 2019 c’è già stato un aumento del 6 per cento nel primo trimestre”, ha ricordato Trif. (Rob)