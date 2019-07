Migranti: Sereni (Pd), centinaia sbarchi dimostrano fallimento Salvini

- Marina Sereni, della segreteria nazionale del Partito democratico, in una nota, attacca il responsabile del Viminale sui migranti e afferma: "Le centinaia di arrivi di migranti sulle coste italiane di questi giorni dimostrano il fallimento del ministro della propaganda Salvini che, non contando nulla in Europa, ha isolato il governo italiano senza concordare nessuna strategia con gli altri Stati comunitari. Matteo Salvini - rincara - è il simbolo del fallimento delle politiche muscolari, ad uso e consumo dei social, che non hanno risolto nessun problema dopo averne creati tanti con il solito show sulla pelle dei migranti". Quindi, Sereni prosegue: "Il leader della Lega comincia ad essere un peso anche per gli alleati del M5s che lo hanno spalleggiato fino ad oggi salvo rendersi conto, tardivamente e senza più credibilità, delle aspettative alimentate nell'opinione pubblica. Salvini è il modello del fallimento dei sovranisti in Europa, davvero un pessimo esempio e ormai se ne stanno accorgendo tutti. Noi vogliamo lavorare in Europa e in Italia per una strategia di governo del fenomeno migratorio che possa coniugare umanità, accoglienza, integrazione e legalità".(Com)