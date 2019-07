Grecia: seggi chiusi, secondo exit poll Nuova democrazia vicina al 40 per cento

- Si sono chiusi i seggi in Grecia per le elezioni parlamentari anticipate: in base agli exit poll, sono sette i partiti che dovrebbero superare la soglia di sbarramento del 3 per cento. In vantaggio netto, come già emerso in mattinata, la formazione Nuova democrazia (Nd), che dovrebbe aggiudicarsi il 39-40 per cento dei consensi. Ciò vorrebbe dire una maggioranza fra 158 e 160 seggi in parlamento, su un totale di 300 deputati. Il partito di governo Syriza uscirebbe dalla giornata di voto con il 27 per cento delle preferenze, mentre in terza posizione andrebbe il partito Kinal, al 7 per cento, seguito dai Comunisti, al 5,9 per cento. La formazione di destra estrema Alba dorata si fermerebbe al 3,4 per cento, poco sopra il movimento dell’ex ministro delle Finanze ellenico Yanis Varoufakis, Diem25, al 3,1 per cento. La forza conservatrice Soluzione greca si aggira infine intorno al 3 per cento: qualora non dovesse superare la soglia di sbarramento, Nd guadagnerebbe ancora più seggi.(Gra)