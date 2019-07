Rifiuti Roma: Pedica (Pd): Raggi faccia sindaco e non pasdaran grillina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Davanti a una situazione così grave come quella dei rifiuti, Raggi faccia il sindaco e non la pasdaran grillina. La smetta di boicottare mediaticamente l'ordinanza della Regione. Se vuole fare la reporter davanti ai cancelli cambi mestiere". È quanto afferma Stefano Pedica del Pd. "Mi auguro che in queste ore prevalga il senso di responsabilità da parte di tutti. Nessuno si può permettere di giocare sui gravi problemi di Roma", aggiunge. (rer)