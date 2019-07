Iran: l’appello dell’Ue, stop ad azioni che mettano a rischio accordo del 2015

- L’Unione europea chiede con forza all’Iran di fermare ogni azione che metta a rischio lo storico accordo del 2015 sul programma nucleare e apre all’ipotesi di una commissione congiunta per la gestione del dossier. Lo si legge in una dichiarazione di Maja Kocijancic, portavoce dell’Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini. “Siamo estremamente preoccupati dal fatto che l’Iran abbia annunciato di aver iniziato ad arricchire l’uranio oltre il limite del 3,67 per cento. Chiediamo con forza all’Iran di fermare e invertire tutte le attività in contrasto con i suoi impegni. Siamo in contatto con gli altri firmatari del Piano d’azione congiunto (Jcpoa, l’accordo del 2015) rispetto ai prossimi passi da intraprendere, inclusa la formazione di una commissione congiunta”, ha affermato Kocijancic. Simili dichiarazioni erano state formulate in precedenza dalla Germania attraverso una nota del ministero degli Esteri. (segue) (Res)