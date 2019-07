Milano: Coldiretti, oltre 700mila persone in visita al villaggio contadino (2)

- Nell'ambito del Villaggio sono stati sottoscritti anche importanti accordi come quello promosso da Cassa depositi e prestiti, Coldiretti e Filiera Italia per favorire la ricerca e l'attuazione di soluzioni a sostegno della filiera agroalimentare italiana, con la presenza dell'amministratore delegato Fabrizio Palermo; l'intesa firmata da Eni e Coldiretti che stabilisce importanti aree di collaborazione sull'economia circolare, alla presenza dell'ad Eni Claudio Descalzi, il protocollo firmato con il Ministero della Pubblica istruzione che porta gli agricoltori nelle scuole con l'educazione alimentare che diventa materia di studio, l'accordo con Terna e Anbi per la realizzazione di invasi e laghetti artificiali al servizio delle aziende agricole. Tra le varie aree, una delle più "gettonate" – rileva la Coldiretti – è stata sicuramente la fattoria degli animali dove gli splendidi esemplari di mucche, cavalli, asini, maiali, polli, tacchini e conigli hanno calamitato l'interesse delle famiglie, con una notazione particolare per gli asini come quello bianco dell'Asinara o il Romagnolo. Sono decine di migliaia i bambini poi che hanno invaso – continua la Coldiretti – l'area riservata ai piccoli nell'agriasilo e nella fattoria didattica, imparando ad impastare il pane, a zappettare l'orto e a riconoscere le diverse varietà di piante il tutto con l'assistenza dei tutor e delle agritate della Coldiretti e di Campagna Amica. Per i giovani l'appuntamento clou è stato, invece, al Villaggio delle idee sul futuro del lavoro dove sono state presentate le esperienze più originali nate nelle campagne italiane con una spinta all'innovazione che rappresenta ormai la vera caratteristica dell'agricoltura under35. (segue) (com)