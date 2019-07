Movida: Roma, da Polizia locale oltre 7 mila controlli nel weekend

- Venerdì e sabato notte la Polizia locale di Roma Capitale ha eseguito controlli a largo raggio sul territorio capitolino: dalle verifiche sulle condotte irregolari commesse al volante, con particolare attenzione agli illeciti per eccesso di velocità e guida in stato di ebbrezza, ai controlli nei confronti di attività commerciali, parcheggiatori abusivi e del rispetto dell'ordinanza anti-alcol da parte di avventori ed esercenti. In totale sono oltre 7 mila i controlli effettuati dagli agenti in varie zone della Capitale, tra cui Trastevere, Eur, Colombo, Piazza Bologna, Piazzale delle Provincie, San Lorenzo, Montesacro. Nell'ambito degli interventi sulla sicurezza stradale circa 1300 le contestazioni per mancato rispetto del codice della strada. Ai fini della prevenzione e repressione della guida in stato di ebrezza , dei circa 100 alcol-test eseguiti sui conducenti, 4 sono risultati positivi, mentre 482 sono le violazioni accertate tramite strumentazione velox, per eccesso di velocità. 4 le patenti ritirate e 146 i veicoli rimossi per sosta d'intralcio. Controllati anche attività commerciali, ristoranti e locali, con 37 sanzioni elevate ad esercenti ed avventori per mancata osservanza del provvedimento anti-alcol. Una decina di sanzioni hanno riguardato invece altre irregolarità riscontrate su titoli autorizzativi.(rer)