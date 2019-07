Algeria: Corte suprema ordina arresto ex segretario Fln Ould Abbas

- L’ex segretario generale del Fronte di liberazione nazionale (Fln), Djamel Ould Abbas, si aggiunge alla lunga lista degli alti funzionari politici e degli imprenditori arrestati in Algeria nelle ultime settimane nel quadro delle maxi-inchieste aperte dopo le dimissioni del presidente Abdelaziz Bouteflika. L’ordine è stato dato oggi dal giudice inquirente della Corte suprema sulla base di accuse che si riferiscono al periodo in cui Ould Abbas era ministro della Solidarietà nazionale, tra il 1999 e il 2009. L’ex segretario generale della prima forza politica algerina dovrà difendersi da accuse quali “sperpero di denaro pubblico, abuso di potere, transazioni in violazione della legislazione in vigore e falsificazione di documenti ufficiali”. Su richiesta della magistratura, nei confronti di Ould Abbas e di un altro senatore, Said Barakat, era già partita una procedura di revoca dell’immunità garantita ai membri del Consiglio della nazione, la camera alta del parlamento algerino. Tuttavia, entrambi hanno successivamente rinunciato all’immunità per essere ascoltati dai giudici. (segue) (Ala)