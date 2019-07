Algeria: Corte suprema ordina arresto ex segretario Fln Ould Abbas (3)

- L’obiettivo dichiarato ora da Gaid Salah, il cui potere è ormai a livelli senza precedenti, è di “recuperare il denaro sottratto al popolo e punire i colpevoli che hanno cospirato contro lo Stato”. In manette sono finiti, tra gli altri, Said Bouteflika, fratello minore e consigliere dell’ex presidente Abdelaziz; il generale Mohamed Mediene, detto “Toufik”, ex capo del potentissimo Dipartimento di sorveglianza e sicurezza fino al 2015 diventato negli anni acerrimo rivale di Bouteflika; il generale Athmane Tartag, succeduto a “Toufik” alla guida dell’intelligence e destituito il giorno dopo le dimissioni dell’ex presidente; Issad Rebrab, patron del gruppo Cevital e uomo più ricco del paese; Ali Haddad, ex presidente del Forum dei capi d’impresa (Fce); i fratelli Kouninef, anche loro a capo di un impero economico; Louisa Hanoune, segretaria generale del Partito dei lavoratori (Pt), una delle principali forze di opposizione in Algeria. (Ala)