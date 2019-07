Migranti: Metz (Mediterranea), multa pur salatissima non ci farà indietreggiare

- Alessandro Metz, armatore sociale di Mediterranea Saving Humans, lancia un appello alle associazioni imprenditoriali marittime e alle coop di pescatori: "Come armatore del veliero Alex mi è stata notificata la sanzione amministrativa perché ho soccorso persone. E' uno degli aspetti più odiosi del nuovo decreto Sicurezza - spiega in una nota - perché ha come obiettivo chiaro quello di mandare un messaggio ai naviganti: se trovate qualcuno in mare, lasciatelo morire. Non salvatelo. Ed è un messaggio che non serve alle Ong". E' ovvio infatti, prosegue l'armatore di Mediterranea, "che per chi opera a difesa dei diritti umani e del diritto internazionale, non sarà una multa, per quanto salatissima, a far indietreggiare: se una vita vale qualcosa, è certamente di più di qualsiasi somma di denaro". (segue) (Com)