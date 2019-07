Migranti: Metz (Mediterranea), multa pur salatissima non ci farà indietreggiare (2)

- Quindi, Metz prosegue: "Il messaggio è invece per quelli che in mare ci lavorano, ci vivono, per gli armatori di compagnie di navigazione, per capitani di pescherecci, per la gente di mare. Quella straordinaria gente che ha salvato, in questi anni, decine di migliaia di vite senza riflettori puntati, e solo perché chi va in mare sa cos'è il mare. Sa come ci si comporta in mare, sa che ci si deve aiutare l'uno con l'altro. Vorrei da armatore fare un appello alle associazioni come Confitarma e Assarmatori, alle cooperative di pesca, a coloro che lavorano in mare: bisogna dare un segnale forte contro questa norma che mette in pericolo tutte le vite in mare, non solo quelle dei migranti. Se passa il messaggio che in mare bisogna voltarsi dall'altra parte - conclude - può toccare a ognuno di noi la prossima volta, di chiedere aiuto e di non essere ascoltati". (Com)