Russia-Georgia: Assemblea parlamentare Osce adotta risoluzione su Abkhazia e Ossezia del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per gli affari politici e la sicurezza dell’Assemblea parlamentare dell’Osce ha adottato oggi una risoluzione in cui condanna le azioni della Russia in Abkhazia e Ossezia del sud, chiedendo a Mosca di negare il riconoscimento alle due entità separatiste. Come riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, il documento è stato presentato dal rappresentante georgiano Sophie Katsarava; nella risoluzione si denuncia il deterioramento della situazione di sicurezza, dei diritti umani e a livello umanitario nei territori “occupati”, a causa delle iniziative della Russia. La risoluzione dell’assemblea Osce chiede a Mosca di attenersi ai principi e alle norme del diritto internazionale e cancellare la decisione “illegale” di riconoscere l’indipendenza dei territori georgiani occupati. (segue) (Rum)