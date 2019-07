Unesco: Fontana, grande riconoscimento per Veneto e Paese

- "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono patrimonio mondiale dell'umanità. Un altro grande e meritatissimo riconoscimento per il Veneto e per le sue terre straordinarie, i cui frutti sono un'eccellenza del made in Italy, patrimonio della nostra tradizione, cultura e identità. Oggi è una giornata di orgoglio per noi veneti e per tutto il Paese". Lo afferma, in una nota, Lorenzo Fontana, ministro per la Famiglia e le Disabilità e commissario della Liga Veneta.(Com)