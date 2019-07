Ue: Brunetta (FI), Italia sovranista non siede a tavoli che contano

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in una nota, evidenzia: "Nella partita europea, a vincere è stata la vecchia Europa, quella dell'asse franco-tedesco, alla quale si è aggiunta scaltramente la Spagna, che ha occupato lo spazio lasciato libero proprio dall'Italia, per sedersi ai tavoli che contano. L'Italia sovranista, quella che doveva fare sfracelli, si rivela essere solo una ridicola tigre di carta, ridotta a una mera espressione geografica, incapace sia di restare che di uscire dall'Europa. Nient'altro che un mercato di sbocco, in cui fare shopping di banche e di imprese. Il declino economico, politico e sociale di una nazione dove ancora la maggioranza è di orientamento moderato ma si ritrova obbligata a subire l'antieuropeismo autolesionista di Lega e Movimento cinque stelle".(Com)