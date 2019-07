Iran: da Germania “estrema preoccupazione” per arricchimento uranio

- La Germania è “estremamente preoccupata” per la decisione dell’Iran di arricchire l’uranio sopra la soglia del 3,67 per cento, in violazione dell’accordo siglato nel 2015 sul programma nucleare. Lo si legge in un comunicato diramato dal ministero degli Esteri di Berlino, che si dice in attesa di ulteriori informazioni dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). La Germania invita inoltre l’Iran a “fermare e invertire tutte le attività in contrasto con i suoi impegni” e fa sapere di essere in costante contatto con tutti gli altri firmatari dell’intesa del 2015 – da cui gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente poco più di un anno fa – rispetto alle prossimi passi da intraprendere per tenere la Repubblica islamica all’interno dei paletti fissati dall’accordo. (segue) (Res)