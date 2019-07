Iran: da Germania “estrema preoccupazione” per arricchimento uranio (2)

- Nelle scorse ore il ministro degli Esteri della Repubblica islamica, Mohammad Javad Zarif, ha parlato di misure “reversibili” intraprese quest’oggi. “L’Iran sta intraprendendo una seconda tornata di azioni correttive. Ci riserviamo il diritto di continuare a esercitare tali azioni legali all’interno del Piano d'azione congiunto globale (Jcpoa, l’accordo sul nucleare del 2015) per proteggere i nostri interessi a fronte del terrorismo economico degli Stati Uniti. Tutti questi passi sono reversibili, ma solo in conformità con i tre paesi europei (Regno Unito, Francia e Germania”, ha spiegato Zarif. In un secondo tweet, il capo della diplomazia iraniana si è rivolto nuovamente alle leadership degli stessi paesi. (segue) (Res)