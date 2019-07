Iran: da Germania “estrema preoccupazione” per arricchimento uranio (3)

- “Non essendo riusciti a rispettare i propri obblighi dopo il ritiro degli Stati Uniti, come minimo i tre paesi europei dovrebbero sostenere politicamente le misure correttive iraniane previste dal paragrafo 36 (del Jcpoa), anche all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). I tre paesi non hanno alcun pretesto per evitare di mantenere una ferma posizione politica a protezione dell’accordo e per contrastare l’unilateralismo degli Stati Uniti”, ha aggiunto Zarif. Sempre a Regno Unito, Francia e Germania si è rivolto in mattinata il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, chiedendo subito l’imposizione di nuove sanzioni. “Si tratta di un passo molto, molto pericoloso”, ha affermato Netanyahu, ripreso dal quotidiano locale “Haaretz”. Secondo il premier israeliano, l’arricchimento dell’uranio a tali livelli ha un solo proposito: la creazione di ordigni nucleari. “L’Iran ha violato la sua solenne promessa davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, quella di non arricchire l’uranio oltre un certo livello. Faccio appello ai miei amici, i leader di Francia, Regno Unito e Germania: avete firmato quell’accordo e avete promesso gravi sanzioni in caso di violazioni, come prevedeva la risoluzione del Consiglio di sicurezza. Ora dove siete?”, ha detto Netanyahu. (Res)