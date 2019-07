Unesco: Di Maio, riconoscimento Colline Prosecco bella notizia per tutto sistema Paese

- Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, commenta l'iscrizione delle Colline del Prosecco nel Patrimonio dell'Umanità Unesco e scrive: "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono da oggi patrimonio mondiale dell’Umanità. Il riconoscimento dell’Unesco è una bella notizia per tutto il sistema-Paese. Un grazie va in particolare ai grandi professionisti, di ogni settore, che ogni giorno lavorano per fare del Prosecco uno dei vini più apprezzati e bevuti al mondo. Viva le eccellenze. Viva il made in Italy".(Rin)