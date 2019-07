Verbania: 29 appuntamenti dal 14 settembre al Maggiore

- Fondazione centro eventi Multifunzionale il Maggiore, in collaborazione con il Comune di Verbania, la Regione Piemonte e Piemonte dal Vivo, annuncia la nuova stagione. La quarta stagione della Fondazione Centro Eventi Multifunzionale il Maggiore prende il via il 14 settembre. La direttrice artistica Renata Rapetti ha costruito un cartellone intenso e variegato composto da 29 appuntamenti: prosa, danza, l’avvicinamento all’opera, i monologhi, la lirica e il balletto. La Stagione si specchia esattamente nell’immagine del lago che circonda il nostro meraviglioso teatro, perché questa stagione è proprio come un lago che si fa grande dall’unione di acque diverse e allo stesso tempo restituisce quelle acque arricchite, e così è il teatro e questi 29 spettacoli che crescono nell’alveo dell’esperienza dei grandi maestri e poi prendono forme anche nuove, grazie alle contaminazioni, grazie alla ricchezza di ciò che può essere nuovo e diverso, insomma una stagione capace di riflettere un intero arcobaleno.(Rpi)