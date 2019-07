America Latina: Cile assume presidenza Alleanza del Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presciente del Cile, Sebastián Pinera, ha assunto la presidenza dell’Alleanza del Pacifico, blocco commerciale composto da Perù, Cile, Colombia e Messico. Lo riferisce il quotidiano peruviano “El Comercio”. Parlando ieri, nel quadro del vertice presidenziale dell'Alleanza del Pacifico, tenuto a Lima, il capo dello stato ha dichiarato che occorre "accelerare e approfondire ciò che è stato l'anima e lo spirito dell'Alleanza del Pacifico: integrazione economica non solo per beni e servizi, ma anche per il movimento di capitali, persone, integrazione finanziaria”. Pinera ha inoltre sottolineato che occorre integrare la lotta alla corruzione, nonché il coordinamento dei flussi migratori e una maggiore convergenza con il il Mercato comune dell'America meridionale (Mercosur). (segue) (Mec)