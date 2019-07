Repubblica Ceca: conclusa manifestazione di protesta davanti centrale elettrica a carbone di Chvaletice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è la prima volta che l'impianto di Chvaletice è al centro di proteste. Già nel 2016 alcuni membri di Greenpeace avevano compiuto una manifestazione salendo in cima alla torre della centrale. Proprio questa settimana l'amministrazione regionale di Pardubice ha autorizzato un'esenzione dal rispetto dei limiti europei alle emissioni di mercurio e ossidi di azoto da parte della centrale di Chvaletice. Greenpeace ha comunicato che intende fare appello contro la decisione presso il ministero dell'Ambiente ceco. Il tema dell’inquinamento delle centrali a carbone è sentito anche in altri paesi della regione dell’Europa centrale, in particolare in Polonia. (Vap)