Medio Oriente: auto contro militari israeliani, 5 feriti in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’auto è stata guidata ieri notte contro un gruppo di militari israeliani a Hizma, in Cisgiordania, provocando il ferimento di cinque soldati. Lo hanno annunciato oggi le Forze di difesa israeliane, che hanno già arrestato il presunto colpevole di quello che considerano “un attacco intenzionale”. Al momento dell’episodio, i militari stazionavano sul bordo di una strada nei pressi di Hizma, dove era in corso “un’attività operativa”. La città si trova non lontano da un punto di controllo che divide la Cisgiordania da Gersualemme. Successivamente, sono stati arrestati il conducente dell’auto e suo padre.(Res)