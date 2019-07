Nord Macedonia: premier Zaev, tradizioni con Serbia in continuo miglioramento

- Le relazioni fra Macedonia del Nord e la Serbia sono tradizionalmente buone, ma stanno migliorando sempre più. Lo ha affermato il primo ministro macedone Zoran Zaev, in un’intervista ai media serbi, ripresa dall’agenzia di stampa “Mia”. Il capo del governo di Skopje ha sottolineato l’importanza dell’invito pervenutogli dal presidente serbo Aleksandar Vucic per presenziare alla cerimonia di inaugurazione dell’autostrada della valle di Grdelica. Entrambi i paesi, nella visione del premier macedone, hanno valori che guardano all’integrazione europea, in linea con le aspirazioni dei cittadini. “Avvieremo presto una nuova forma di cooperazione, nell’ambito dei servizi digitali e dei portali governativi, con il premier della Serbia Ana Brnabic”, ha detto Zaev. (Mas)