Unesco: Zaia, per Colline Prosecco sogno realizzato, consacrato lavoro territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Veneto Luca Zaia, da Baku, esulta per il riconoscimento come patrimonio Unesco delle Colline del Prosecco e su Facebook scrive: "Un sogno realizzato: le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono patrimonio dell’Umanità Unesco". Dopo questo primo commento a caldo il governatore della Lega, in un lungo post, sempre sul social network, commenta: "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene entrano nel patrimonio dell’Umanità e passano a pieni voti e all’unanimità l’esame della 43ma sessione del Comitato Unesco, riunita a Baku, capitale dell’Azerbaijan. I 97 chilometri quadrati di declivi vitati e di borghi della Sinistra Piave tra Conegliano e Valdobbiadene diventano così l’ottavo sito veneto e il 55mo sito italiano sotto l’egida dell’Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite per la cultura che tutela 1092 (ora 1093) luoghi 'unici' in 167 Paesi". Zaia quindi, evidenzia: "Ci avevamo creduto sin dall’inizio, dieci anni fa, quando demmo avvio al percorso per candidare questa porzione così unica e particolare del territorio veneto a patrimonio dell’umanità e ora, grazie anche agli approfondimenti richiesti da Icomos, siamo riusciti a portare la palla in meta. Il riconoscimento del massimo organismo mondiale per la tutela dei beni culturali consacra il lavoro di un intero territorio, il laborioso gioco di squadra, creato tra istituzioni, esperti, produttori e abitanti, per identificare e far apprezzare al mondo intero identità, valori e caratteristiche di un paesaggio plasmato dall’attività agricola e che si è conservato integro e autentico attraverso i secoli. Aver realizzato questo sogno, e averlo fatto insieme, esalta la gioia della vittoria". (segue) (Rin)