Migranti: Tunisia recupera corpi di 42 naufraghi al largo delle sue coste

- La Guardia costiera della Tunisia ha recuperato i corpi di 12 migranti su 86 coinvolti in un naufragio avvenuto giovedì scorso al largo delle coste del paese nordafricano. Lo ha reso noto la Mezzaluna rossa locale attraverso uno dei suoi dirigenti, Mongi Slim. Due dei corpi, ha precisato quest’ultimo, appartenevano a donne. Tutti i naufraghi erano tra i 20 e i 30 anni di età. Le squadre di soccorso in settimana sono riuscite a trarre in salvo solo quattro dei migranti, uno dei quali è però successivamente morto in ospedale. Si tratta di tre uomini maliani e un ivoriano, successivamente portati al campo d’accoglienza di Zarzis, nella provincia di Medenine. (Tut)