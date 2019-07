Unesco: sottosegretario Esteri Picchi, grande successo inserimento Colline prosecco in Patrimonio mondiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Picchi si trova a Baku, guidando per la Farnesina una delegazione italiana che comprende il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio, il sottosegretario ai Beni Culturali Lucia Borgonzoni e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. "L'anno scorso, alla 42ma sessione del Comitato a Manama, eravamo riusciti a mantenere il dossier aperto", sottolinea Picchi, che aveva condotto i negoziati in Bahrein. "Questo ha consentito, tramite un ulteriore lavoro diplomatico, di arrivare alla giornata di oggi con la proclamazione unanime da parte dei 21 membri del Comitato", ha concluso. (Com)