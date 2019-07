Forza Italia: Gelmini, avvieremo interlocuzione con parti sociali su manovra

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, in una nota, sottolinea: "Archiviato, per quest'anno, il rischio di procedura d'infrazione, il governo farebbe bene, così come suggerisce il ministro Salvini, a porre fin da subito le basi per una manovra economica in grado di evitare l'aumento dell'Iva, provvedere a una corposa e seria spending review, procedendo così a un sostanzioso abbassamento delle tasse, innanzitutto sul lavoro. E' questo che serve al Paese. E' questa la linea di Forza Italia". Per poi annunciare: "Nelle prossime settimane avvieremo una serie di incontri con le parti sociali, avviando così un interlocuzione fondamentale, per illustrare le misure economiche che presenteremo nei prossimi mesi. Dal governo ci aspettiamo idee chiare, condivisione delle misure con tutti gli attori economici e rispetto del Parlamento. Se così non fosse, saremo intransigenti, opponendoci strenuamente a ogni ipotesi di sconquasso dei conti pubblici per inseguire il falso mito della decrescita felice".(Com)