Forza Italia: Gelmini, Berlusconi ha avviato nuova stagione nel partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, in una dichiarazione ai tg, ha ribadito che "Berlusconi ha avviato una nuova stagione in Forza Italia e si va verso il congresso e verso le primarie. Non serve dividersi su questo tema, Forza Italia deve tornare ad essere un grande partito".(Rin)