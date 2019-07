Ue: Lucaselli (Fd'I), Italia ancora in affanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli, in una nota, sottolinea: "L'eventuale assegnazione all'Italia del commissario alla Concorrenza sarebbe una sconfitta in termini pratici". Per poi spiegare: "Si tratta di un ruolo prestigioso, ma non funzionale alle peculiarità italiane, cui sarebbe più utile un commissario economico, l'unico modo per far sentire la nostra voce in Europa. In questo scenario confuso, peraltro, l'esultanza del Movimento cinque stelle per l'elezione di Castaldo a vice presidente dell'Europarlamento appare del tutto ingiustificata. L'unica carica di quel tipo di una certa rilevanza è quella del vice presidente vicario, e non è questo il caso. Quindi bando alla retorica, il nostro Paese rimane in affanno nel contesto europeo e quello appena aperto è un quinquennio purtroppo in perfetta continuità con il passato". (Com)