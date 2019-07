Iran: Netanyahu fa appello a leader occidentali, “nuove sanzioni subito”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito nuove sanzioni contro l’Iran. Questo l’appello del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo che in mattinata le autorità della Repubblica islamica hanno annunciato l’avvio delle attività di arricchimento dell’uranio sopra la soglia del 3,67 per cento, in violazione dell’accordo siglato nel 2015 sul programma nucleare. “Si tratta di un passo molto, molto pericoloso”, ha affermato Netanyahu, ripreso dal quotidiano locale “Haaretz”. Secondo il premier israeliano, l’arricchimento dell’uranio a tali livelli ha un solo proposito: la creazione di ordigni nucleari. “L’Iran ha violato la sua solenne promessa davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, quella di non arricchire l’uranio oltre un certo livello. Faccio appello ai miei amici, i leader di Francia, Regno Unito e Germania: avete firmato quell’accordo e avete promesso gravi sanzioni in caso di violazioni, come prevedeva la risoluzione del Consiglio di sicurezza. Ora dove siete?”, ha detto Netanyahu. Il leader israeliano è sempre stato uno dei più agguerriti critici dell’intesa sul nucleare iraniano del 2015, dalla quale gli Stati Uniti si sono unilateralmente ritirati lo scorso anno. (Res)