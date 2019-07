Migranti: Malta nega permesso di ingresso in acque territoriali alla Alan Kurdi

- La nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye non ha il permesso per entrare in acque maltesi. Lo ha dichiarato un portavoce delle forze armate maltesi citato dal quotidiano “Malta Today”. Le autorità locali, ha affermato, indicheranno alle forze armate le azioni da intraprendere nel caso in cui l’imbarcazione dovesse entrare nelle acque territoriali. La Alan Kurdi, con 65 migranti a bordo, ha deciso in nottata di puntare verso Malta, dopo aver fatto inizialmente rotta verso Lampedusa. (Res)