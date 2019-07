Unesco: Casellati, per Colline Prosecco meritato riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, commentando l'elezione delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene a Patrimonio dell'Umanità, afferma in una nota: "L'iscrizione delle Colline del Prosecco alla World Heritage List dell'Unesco è il meritato riconoscimento per un territorio unico che da sempre sa coniugare bellezza paesaggistica e capacità produttiva, talento umano e vocazione naturale, storia e ingegno. L'Italia, grazie alle risorse infinite della gente veneta e al lavoro di squadra fatto dai promotori, oggi può appuntare sul petto un'altra straordinaria medaglia che va a consolidare la nostra leadership culturale nel mondo". La seconda carica dello Stato aggiunge inoltre: "La cultura è il 'petrolio' dell'Italia, la peculiarità che fa del nostro un Paese unico al mondo. Investire su di essa come leva per incrementare il turismo e l'economia è anche la strada migliore per preservare i territori e garantire agli italiani di domani un futuro sostenibile".(Com)