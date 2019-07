Unesco: Centinaio su Colline Prosecco, riconoscimento di valore mondiale

- Il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio commenta con soddisfazione da Baku l’iscrizione delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene nella lista mondiale Unesco dei siti patrimonio dell’umanità e, in una nota, afferma: "Oggi è una giornata storica per il Veneto e l’Italia intera. Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono finalmente, e giustamente, patrimonio dell’umanità. Un grande riconoscimento che valorizza le straordinarie qualità sceniche e le tradizioni di un paesaggio culturale unico di eccezionale valore mondiale. Una terra dalla quale nascono i frutti che danno vita a uno dei prodotti che più caratterizza l’eccellenza del nostro made in Italy". La decisione è stata ufficializzata oggi nella capitale azera nel corso della 43ma sessione del Comitato mondiale Unesco. (segue) (Com)