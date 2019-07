Egitto-Italia: incontro tra ministri Finanze Maait e Tria, focus su investimenti

- Dopo aver partecipato all’Euro-Mediterranean investment forum a Napoli, in settimana il ministro delle Finanze egiziano Mohamed Maait ha incontrato l’omologo italiano Giovanni Tria. Lo si legge in un comunicato diramato oggi dal ministero delle Finanze del Cairo. Maait, riporta il documento, ha illustrato a Tria “i positivi sviluppi dell’economia egiziana”, i quali “hanno aperto nuove prospettive per il partenariato bilaterale e per facilitare l’accesso al mercato egiziano degli investimenti italiani”. “Il nostro governo sta lavorando su un ombrello legislativo che acceleri i procedimenti per le piccole e medie imprese, che sono il principale pilastro dell’economia italiana”, ha spiegato il ministro, secondo cui l’Egitto ha interesse ad attrarre “l’esperienza e le tecnologie” delle imprese italiane. Maait ha ricordato come l’Italia sia il secondo maggior investitore europeo nel paese e il secondo partner commerciale dell’Egitto a livello europeo. (segue) (Cae)