Egitto-Italia: incontro tra ministri Finanze Maait e Tria, focus su investimenti (2)

- Inoltre, il ministro egiziano ha espresso apprezzamento per il livello di partenariato raggiunto con l’Italia, menzionando in particolare la cooperazione con Eni. “I progetti di Eni sono un catalizzatore per trasformare l’Egitto in uno snodo regionale dell’energia”, ha detto Maait. L’esponente del governo del Cairo ha anche sottolineato gli indicatori positivi dell’economia egiziana, con un tasso di crescita pari al 5,6 per cento, un deficit di bilancio calato all’8,4 per cento del Pil e un debito pubblico sceso al 90 per cento del Pil. Sempre stando al comunicato del ministero delle Finanze egiziano, Tria ha mostrato apprezzamento per i progressi registrati dall’economia egiziana in tempi record, sottolineando l’importanza del rafforzamento della cooperazione economica e fiscale tra i due paesi, soprattutto a livello di piccole e medie imprese. Il ministro, riferisce il comunicato, ha anche accettato con favore un invito a visitare l’Egitto nel 2019. (Cae)