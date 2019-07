Balcani: presidente turco Erdogan domani a Sarajevo per summit Seecp

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parteciperà al summit del Processo di cooperazione dei paesi dell’Europa sudorientale (Seecp), in programma domani a Sarajevo. Come riferiscono i media bosniaci, Erdogan presenzierà alla due giorni di riunioni. Obiettivo del summit sarà il miglioramento del coordinamento nei Balcani, in particolare in ambito economico, del commercio, dei trasporti, delle infrastrutture e degli investimenti. Erdogan dovrebbe avere anche incontri bilaterali con i membri della presidenza tripartita della Bosnia, oltre ad altri leader internazionali. (Bos)