Migranti: Sea Eye, tre persone a bordo nave Alan Kurdi collassate per caldo

- La Ong tedesca Sea Eye, via Twitter, aggiorna sulle condizioni della nave Alan Kurdi, dopo che Malta ha negato all'imbarcazione l'ingresso nelle sue acque territoriali e scrive: "Mentre la Alan Kurdi deve aspettare fuori dal porto chiuso di Malta, tre persone sono sotto cure mediche acute. Tutte e tre sono collassate per il caldo". Quindi, la Ong aggiunge: "Abbiamo urgente bisogno di assistenza medica e di un porto sicuro per tutti coloro che sono stati salvati a bordo, così da prevenire il peggio".(Rin)