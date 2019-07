Unesco: Borgonzoni (Lega), orgogliosi per riconoscimento a Colline Prosecco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ai Beni culturali, Lucia Borgonzoni, in quota Lega, in merito alla iscrizione delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene nel Patrimonio mondiale Unesco, afferma in una nota: "Un importante e atteso riconoscimento che premia ancora una volta la capacità dell’Italia di mettere a sistema e valorizzare la sua ricchezza culturale, le sue realtà paesaggistiche, la sua innata vocazione a creare bellezza e qualità. Dopo un lungo lavoro di squadra le Colline del Prosecco entrano finalmente nel Patrimonio Unesco". Per poi aggiungere: "Le Colline del Prosecco sono uno dei territori più belli e ricchi del Paese, espressione della nostra capacità di interagire positivamente con il territorio, di valorizzarlo e rispettarlo nello stesso tempo. Ed è questa alleanza con il paesaggio, di cui il made in Italy è espressione, che oggi ci premia ancora una volta".(Com)