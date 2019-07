Unesco: Martina (Pd), felice per Colline Prosecco, esempio per tutela del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico Maurizio Martina esprime soddisfazione per il riconoscimento delle Colline de Prosecco come Patrimonio mondiale dell'Umanità e su Twitter scrive: "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio Unesco. Felice di aver contribuito all'obiettivo presentando la candidatura nel gennaio 2017. Che sia l'inizio di una nuova pagina per la tutela del territorio". Martina era infatti ministro delle Politiche agricole nella scorsa legislatura quando fu presentata la candidatura.(Rin)