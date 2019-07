Sanità Lazio: D’Amato, nel 2019 saldo in pareggio tra personale assunto e uscente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2019 nella Regione Lazio torneremo ad avere un saldo in pareggio nel differenziale tra il personale assunto e quello fuoriuscito dal sistema sanitario regionale”. Lo rende noto l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. “Si tratta di un dato storico visto che dal 2006, anno in cui si è entrati nel Piano di rientro, il differenziale tra unità di personale assunte e quelle uscite è sempre stato mediamente negativo per 800/900 unità – sottolinea -. Questo significa che nonostante i paventati effetti di Quota 100 nella nostra regione, grazie alle misure messe in campo, si è invertita la rotta con una straordinaria stagione di concorsi e con investimenti importanti per potenziare gli organici ed il personale". (segue) (rer)