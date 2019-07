Iran-Usa: pasdaran, Washington notificò attacco imminente dopo abbattimento drone

- Gli Stati Uniti avvisarono l’Iran che avrebbero effettuato “un attacco limitato” contro la Repubblica islamica dopo l’abbattimento nel Golfo di un loro drone. Lo ha rivelato oggi il capo dell’Agenzia per la difesa civile di Teheran, Gholamreza Jalali, che è anche uno degli ufficiali più alti in grado dei Guardiani della rivoluzione islamica. “Dopo l’abbattimento del loro drone spia, gli Stati Uniti ci hanno fatto sapere, attraverso intermediari diplomatici, che avrebbero condotto un’operazione limitata. La riposta dell’Iran, tuttavia, è stata che qualsiasi operazione avrebbe comportato l’inizio della guerra”, ha affermato Jalali, ripreso dall’agenzia di stampa “Fars”. Nei giorni successivi all’abbattimento del drone, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver annullato in extremis un attacco già preparato a causa degli alti costi in termini di vite umane che l’operazione avrebbe comportato. (segue) (Res)