Governo: Zingaretti, ha sbagliato tutto, da isolamento in Ue a migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti in un post del suo blog su "Huffington Post", denuncia che "il governo e Salvini continuano a inanellare sconfitte che portano sempre più alla paralisi" e fa una disamina degli errori commessi: "Avevano preannunciato fuoco e fiamme dopo le Europee con la conquista dell’Europa. Hanno sbagliato tutto. L’Italia è isolata. Hanno detto no a Timmermans il candidato che di più aveva scommesso sulla crescita e il lavoro ma così facendo hanno favorito un impianto che rischia di riproporre le politiche del rigore. Il Parlamento europeo che doveva essere dei nazionalisti è presieduto da David Sassoli Pd europeista convinto che finalmente ha iniziato, lui e non Salvini (che ha disertato sei vertici dei ministri europei degli interni su sette), a porre li il tema di Dublino e delle responsabilità dell’Europa". Quindi, il segretario dem continua: "Hanno dovuto accettare la manovra correttiva. Lo hanno negato fino alla fine ma poi l’hanno fatta: circa 9 miliardi e mezzo tra minori spese e maggiori entrate. Aveva ragione l’Europa i conti erano fuori controllo e per rimettere le cose a posto hanno dovuto limitare i due provvedimenti identitari di Lega e Cinque stelle Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Hanno preso atto che non 'tirano', questa è la verità". (segue) (Rin)