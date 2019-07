Governo: Zingaretti, ha sbagliato tutto, da isolamento in Ue a migranti (2)

- Ma Zingaretti sottolinea anche che "la Flat tax, altro provvedimento di bandiera della Lega, non si farà. Era prevedibile non solo perché iniqua ma soprattutto perché non ci sono i soldi. Ad ottobre i problemi saranno ben altri, c’è il rischio concreto che le scelte sbagliate di questo governo si possano pagare con tagli alla sanità e agli altri servizi pubblici. Il ministro Tria ha annunciato un calo delle tasse per le classi medie. Vedremo, detta così è la proposta del Pd avanzata nelle scorse settimane. Ci hanno ignorato, avevamo ragione noi". Sull'immigrazione, continua il segretario Pd, "un disastro. A parte il dramma umano i nostri confini non sono protetti e controllati. Gli sbarchi continuano l’Europa ci ha lasciato soli ed è chiarissimo perché Salvini diserta i vertici: perché li risulterebbe evidente che sono proprio i Paesi di Visegrád suoi alleati a isolarci. Il nervosismo del ministro degli Interni ha un motivo le sue scelte ci hanno portato in un vicolo cieco e non sa come uscirne . In tutto questo - scrive ancora il governatore del Lazio - la Libia sta esplodendo e all’Italia sembra non interessi nulla. (Rin)