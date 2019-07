Rifiuti Roma: Valeriani, Raggi smetta di boicottare città

- “Mentre gli operatori Ama si impegnano a risolvere l’emergenza rifiuti della capitale la Raggi, quasi non fosse la sindaca, continua con il suo boicottaggio mediatico dell’ordinanza ma soprattutto della capitale". Lo dichiara in una nota l’assessore regionale al ciclo dei rifiuti, Massimiliano Valeriani. "Nel video di oggi - spiega Valeriani - la sindaca era perfettamente a conoscenza che avrebbe trovato l’impianto Rida chiuso, poiché, come abbiamo spiegato ieri, si adeguerà all’ordinanza lunedì. Aggiungo che oggi nessun impianto potrà ricevere rifiuti dalla Capitale perché non hanno ricevuto indicazioni da Ama o dal Comune sulle consegne. La Raggi la smetta di fare inutili video ma soprattutto la pianti con questo atteggiamento e si impegni, nel rispetto del ruolo che ricopre, a risolvere l’emergenza rifiuti. Basta folli polemiche, aiutiamo Roma”.(rer)